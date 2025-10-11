Stanimir Stoilov, Süper Lig’in en istikrarlı üçüncü teknik direktörü

Göreve geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı ekibi sistemli bir şekilde geliştiren deneyimli çalıştırıcı Stanimir Stoilov, hem disiplinli futbol anlayışı hem de uzun vadeli planlamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Süper Lig’de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı bir dönemde, Stoilov görevini sürdüren nadir isimlerden biri olmayı başardı.

GÖREVİNE BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Ligde görevine devam eden teknik adam sayısı oldukça azalırken, Stoilov; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor’un başındaki İlhan Palut ile birlikte Süper Lig’in en istikrarlı üç teknik direktöründen biri konumunda bulunuyor.

Görev süresi boyunca Okan Buruk 161 maçta 2.36 puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

PUAN ORTALAMASINDA İKİNCİ

İlhan Palut ise 88 maçta 1.35 puan ortalamasıyla üçüncü sırada bulunuyor. Ancak görev süresi dikkate alındığında, Stoilov bu üçlü arasında üçüncü basamakta konumlanıyor.

Her sezon istikrarlı bir gelişim grafiği çizen Stanimir Stoilov, Göztepe'nin Trendyol 1. Lig'den Süper Lig’e yükseldiği dönemde de takımın başında yer aldı.