Süleyman Hurma: Kulüpler Birliği'nden ayrılacağım

Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Süleyman Hurma, Ekol TV’ye bağlanarak sert açıklamalarda bulundu.

“Kulüpler Birliği’nden Ayrılacağım”

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AYRILACAĞIM"

Hurma, Kulüpler Birliği’ne artık devam etmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Orada beraber oturmamızın bir anlamı yok. Büyük kulüpler var, korunan kulüpler var. Bir de bizim gibi her şeyi kendi imkânlarıyla yapmak zorunda olan ve ezilen kulüpler var. Artık Kulüpler Birliği’nde olmayacağım.

ANADOLU KULÜPLERİNE ÇAĞRI

Sadece kendi kulübü için değil, diğer Anadolu takımları için de harekete geçeceğini vurgulayan Hurma, “Diğer Anadolu kulüplerinin de Birlik’te olmaması için elimden geleni yapacağım.” dedi.

"BÜYÜKLER KAZANINCA SESSİZ KALIYORLAR"

Hakem kararlarına da tepki gösteren Hurma, “Büyük kulüpler kazanınca kuzu gibiler, kimsenin sesi çıkmıyor. Galatasaray maçında yediğimiz ilk gol fauldü, kimse konuşmadı.” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.