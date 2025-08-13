Süleyman Hurma'dan transfer açıklaması

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, forma göğüs sponsorluğu için 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşmasının basın toplantısına Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, teknik direktör Marcel Licka, oyuncular Berkay Özcan, Atakan Çankaya ve Marius Tresor Doh katıldı.

"BUGÜN YOK AMA YARIN OLMAZ DİYEMEM"

Sponsorlardan alacakları desteğin önemine dikkat çeken Başkan Süleyman Hurma, şunları dedi:

Sponsorlarımızdan alacağımız destek ile Karagümrük'ü 100'üncü yılında arzu edilen noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir kadromuz var. Geçen sezondan çok iyi oyuncularımız var. Aramıza katılmış iyi oyuncular var. Aramıza katılacak önemli oyuncularla da görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer haberi çok fazla çıkıyor. İsmi geçen isimler çok değerli oyuncular. Onlar (Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun) Fenerbahçe'nin oyuncuları, anlaşmamız veya görüşmemiz yok. Bugün yok ama yarın olmaz diyemem. Biz kulübümüzü üst seviye oyuncularla takviye edeceğiz.