Süleyman Seba vefatının 11. yılında anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 11. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı, BJK Genel Sekreter Uğur Fora, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı.
DUALAR EDİLDİ
Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
ÇİÇEK BIRAKILDI
Serdal Adalı, törenin ardından Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.