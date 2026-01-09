Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da eksikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa final maçı, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

GALATASARAY'DA 2 OYUNCU YOK

Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.

Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un, maçta kadroda yer alması bekleniyor.

İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir.