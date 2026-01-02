Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane'deki WTA 500 turnuvasında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yendi.
- Bu galibiyetle elemelerde final turuna yükseldi.
- Zeynep, final turunda Elena Gabriela Ruse ile karşılaşacak.
Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında, milli tenisçi Zeynep Sönmez ile Victoria Jimenez Kasintseva karşılaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükseldi.
RAKİBİ 6 NUMARALI SERİ BAŞI RUSE
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda 6 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ile karşılaşacak.