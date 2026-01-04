Süper Kupa yarı finali öncesi Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep’in kendisi ve Fatih Tekke için özel bir şehir olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Süper Kupa’nın sarı-kırmızılı camia adına her zaman önemli olduğunu vurgulayan Buruk, “Bu dönem iki takım için de zor bir süreç. Afrika Kupası, yoğun maç temposu ve sakatlıklar kadro kurmayı zorlaştırıyor. Trabzonspor bu durumu belki daha fazla yaşıyor. Karşımızda çok başarılı bir teknik adam ve iyi bir takım var. İnşallah oyunun ön planda olduğu güzel bir maç izleriz.” dedi.

FATİH TEKKE: "KAZANMAYA OYNAYAN BİR TRABZONSPOR OLACAK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise rakibin gücüne saygı duyduklarını ifade ederek, “Okan ağabeye güzel sözleri için teşekkür ederim. İki takım da eksiklerle sahaya çıkacak. Bizim için oynadığımız her maç değerli. Kimle oynarsak oynayalım, planı olan ve kazanmak isteyen bir Trabzonspor sahada olacak.” ifadelerini kullandı.

Tekke, öncelikli temennisinin sakatlıksız bir karşılaşma olduğunu belirterek, oyuncularından mücadele gücünü ve çalıştıkları oyunu sahaya yansıtmalarını istedi.

ICARDI: "HEDEFİMİZ FİNALE YÜKSELİP KUPAYI KAZANMAK"

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yoğun fikstüre rağmen Süper Kupa hedefinden vazgeçmediklerini söyledi. Arjantinli golcü, “Bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bir yarı final ve bizim için çok önemli. Büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Finale çıkıp kupayı kazanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

NWAKAEME: "SAHADA TRABZONSPOR RUHUNU GÖRECEKSİNİZ"

Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Anthony Nwakaeme ise eksiklere rağmen bordo-mavili formanın sahada olacağının altını çizdi. Nwakaeme, “Galatasaray gibi büyük takımlarla oynanan maçlar futbola ayrı bir tat katıyor. Trabzonspor her çıktığı maçı ve her kupayı kazanmak ister. Yarın da bu hedefle sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

GÖZLER GAZİANTEP'TE

İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği Süper Kupa yarı final mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gaziantep’te oynanacak dev karşılaşma, finale giden yolda belirleyici olacak.