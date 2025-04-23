Süper Lig ekiplerinden İstanbul depremi paylaşımları

Haber Merkezi

İstanbul'da 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İstanbulluların korku dolu anlar yaşadığı depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin ardından futbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

KULÜPLERİMİZDEN PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI GELDİ

İşte o mesajlar...

Fenerbahçe: "Marmara Denizi’nde meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Başakşehir: İstanbul’da meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Samsunspor: Marmara Denizi açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem sonrası, can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gaziantep FK: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Kasımpaşa: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Konyaspor: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Antalyaspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını temenni eder, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kayserispor: Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Çaykur Rizespor: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor: Marmara Denizi’nde meydana gelen, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bodrum FK: Marmara Denizi’nde meydana gelen İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sivasspor: Silivri açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hatayspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Adana Demirspor: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eyüpspor: İstanbul Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.