Süper Lig, teknik direktör ayrılığında Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları çok erken başladı...

Yeni sezonda ilk 4 haftada 4 hoca gönderildi.

Başarısızlığın faturasını Gaziantep, İsmet Taşdemir'e, Beşiktaş ise Ole Gunnar Solskjaer'e kesti.

Ardından Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu, Başakşehir ise Çağdaş Atan'ı gönderdi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ GELDİ

Avrupa'nın bu sezon en çok teknik adama veda eden organizasyonu durumundaki Süper Lig'de son 11 yılın görüntüsü ise asıl vahim tabloyu gözler önüne seriyor.

Süper Lig'de 2015-16'dan beri içinde bulunduğumuz sezon da dahil olmak üzere ortalama 22.4 teknik direktörün görevine son verildi.

Bu istatistikle Süper Lig, Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında 1 numaraya yerleşti.

AVRUPA'DA ZİRVEYE YERLEŞTİK...

Türkiye; ilk 3'te bulunan Hollanda Eredivisie (5), İngiltere Premier Lig (7.2) ve Almanya Bundesliga'nın (7.3) toplamını (19.5) tek başına geride bıraktı.

Süper Lig'e en yakın ise Portekiz Ligi (12.3) oldu.

Süper Lig dışında kalan 9 ligde 13 barajını geçebilen çıkmadı...