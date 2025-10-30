Süper Lig’de 11. hafta heyecanı Süper Lig’de 11. hafta yarın oynanacak RAMS Başakşehir - Kocaelispor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli maçlarında Galatasaray ile Trabzonspor ve Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.