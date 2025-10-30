- Süper Lig'de 11. hafta, RAMS Başakşehir - Kocaelispor maçıyla başlayacak.
- Galatasaray, liderlik mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
- Beşiktaş ise derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren ikinci sıradaki Trabzonspor’u konuk edecek.
Haftanın diğer önemli maçında ise derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
DERBİ HAFTASI...
Süper Lig’de 11. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe - Gençlerbirliği
20.00 Galatasaray - Trabzonspor
2 Kasım Pazar
14.30 Konyaspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
3 Kasım Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Antalyaspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük