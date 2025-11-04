Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 11. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda ise Fenerbahçe'nin deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçtaki kırmızı kart pozisyonu yer aldı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyon:

VAR: "Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana."

VAR: "Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana."

Ali Yılmaz: "Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum."

VAR: "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş."

KIRMIZI KART POZİSYONU NASIL GELİŞTİ?

Siyah-beyazlılar, 2-0 önde götürdüğü maçta Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kalmıştı.

Orkun, orta sahada Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.