Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yaşanacak

Süper Lig’in 12. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği - Başakşehir maçıyla başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 18:06
  • Süper Lig'in 12. haftası Gençlerbirliği - Başakşehir maçıyla başlayacak.
  • Galatasaray, Kocaelispor'la, Fenerbahçe ise Kayserispor'la karşılaşacak.
  • Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş da Antalyaspor’a konuk olacak.

12. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - Başakşehir

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Rizespor

17.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Eyüpspor

