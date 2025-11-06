Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yaşanacak

- Süper Lig'in 12. haftası Gençlerbirliği - Başakşehir maçıyla başlayacak.
- Galatasaray, Kocaelispor'la, Fenerbahçe ise Kayserispor'la karşılaşacak.
- Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş da Antalyaspor’a konuk olacak.
12. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Gençlerbirliği - Başakşehir
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Rizespor
17.00 Trabzonspor - Alanyaspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
17.00 Kocaelispor - Galatasaray
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor
20.00 Samsunspor - Eyüpspor