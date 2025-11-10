Süper Lig'de 12. haftanın ardından görünüm

- Galatasaray, Kocaelispor karşısında 1-0 yenildi ve 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
- Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş da Antalyaspor'u 3-1 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.
- Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı; Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'de 12. hafta 4 maçla sona erdi...
Ligde haftanın kapanış gününde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u kendi evinde 2-0 mağlup ederken Galatasaray, büyük bir şok yaşayarak Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sezon ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılı ekibe çelmeyi Kocaelispor taktı.
GALATASARAY YENİLDİ
Puan farkını düşürme şansını yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor'u affetmedi ve 4-2 galip geldi.
Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ
Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise Eyüpspor'u tek golle geçti.
İşte 12. haftanın ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu...