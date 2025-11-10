Süper Lig'de 12. haftanın ardından görünüm Lider Galatasaray, Kocaelispor deplasmanından yenilgiyle ayrılırken Trabzonspor da Alanyaspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise puan kayıplarının yaşandığı hafta hata yapmadı...

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Kocaelispor karşısında 1-0 yenildi ve 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş da Antalyaspor'u 3-1 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı; Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'de 12. hafta 4 maçla sona erdi... Ligde haftanın kapanış gününde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u kendi evinde 2-0 mağlup ederken Galatasaray, büyük bir şok yaşayarak Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sezon ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılı ekibe çelmeyi Kocaelispor taktı. GALATASARAY YENİLDİ Puan farkını düşürme şansını yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor'u affetmedi ve 4-2 galip geldi. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. FENERBAHÇE PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise Eyüpspor'u tek golle geçti. İşte 12. haftanın ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu... Eshspor Haberleri Süper Lig'in namağlup tek takımı Fenerbahçe

