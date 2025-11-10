Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 12. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY

VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."

Çağdaş Altay: "Evet hocam."

VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."

VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."

VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."

Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."

VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."

Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır karar senin."

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 BAŞAKŞEHİR

GAZİANTEP FK 2-2 RİZESPOR

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)