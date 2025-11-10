Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

- Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasındaki üç maçın VAR kayıtlarını yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 12. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY
VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ
VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."
Çağdaş Altay: "Evet hocam."
VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."
VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."
VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."
Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."
VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."
Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."
VAR: "Tamamdır karar senin."
GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 BAŞAKŞEHİR
GAZİANTEP FK 2-2 RİZESPOR
