Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Derbide iptal edilen gol de yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda bu hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı da yer aldı.

MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekipte gol Leroy Sane'den gelirken Fenerbahçe 90+5. dakikada Jhon Duran ile skoru eşitledi.

GOL VAR'DAN İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol VAR'dan iptal edildi.

Hakem Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonu izleyerek gol vuruşu öncesi Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

VAR KAYITLARINDA FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Yasin beni duyuyor musun?"

Yasin Kol: "Söyle Ali."

VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Anlamadım."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Tamam."

VAR: "Şu an temas noktasını gösteriyorum."

Yasin Kol: "Gördüm. Gördüm." VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim, bekle. Yavaş, temas noktasında dur."

Yasin Kol: "Göster. Evet. Tamam Ali."

VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."