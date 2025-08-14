Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Rizespor

21.30 Göztepe-Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor

21.30 Başakşehir-Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor