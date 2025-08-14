Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Rizespor
21.30 Göztepe-Fenerbahçe
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
19.00 Konyaspor-Gaziantep FK
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor
21.30 Başakşehir-Kayserispor
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor