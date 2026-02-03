Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de oynanan 20. hafta karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan görüntülerde Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Galatasaray’ın Kayserispor karşısında kazandığı penaltı yer aldı.

Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 2-1 öne geçtiği maçta oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra, Deniz Türüç’e yaptığı sert müdahale sonucu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

ASLLANİ'NİN KIRMIZI KART POZİYONU VAR KAYITLARI

Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Kristjan Asllani’nin kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyona ilişkin VAR kayıtları şöyle:

VAR: VAR konuşuyor, VAR konuşuyor.

Batuhan Kolak: Evet.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

Batuhan Kolak: Tamam.

VAR: Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim.

Batuhan Kolak: Geldim hocam. Gördüm temas noktasını.

VAR: Bir açım daha var istersen.

Batuhan Kolak: Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?

VAR: 23 numara.

Batuhan Kolak: Tamam, benim için yeterli. 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim.

VAR: Tamamdır.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI'NIN VAR KAYITLARI

Galatasaray-Kayserispor maçının uzatma dakikalarında sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu'nun şutu, Kayserispor oyuncusunun eline çarpı.

Pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı alan maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, incelemenin ardından kolun doğal pozisyonda olmaması gerektiğine hükmederek penaltı kararı verdi.

Pozisyonun VAR kayıtları şöyle yansıdı:

VAR: Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Ekran başındayım.

VAR: Temas noktasını gösteriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim.

VAR: Tamamdır.