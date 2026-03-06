Abone ol: Google News

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanacak

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanacak
Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ligde bu hafta lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe de Samsunspor'u ağırlayacak.

Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

16.00 Başakşehir - Göztepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

8 Mart Pazar

13.30 Rizespor - Antalyaspor

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor

20.00 Kayserispor - Trabzonspor

20.00  Alanyaspor - Gençlerbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

