Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanacak

Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Ligde bu hafta lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe de Samsunspor'u ağırlayacak.
Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
16.00 Başakşehir - Göztepe
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
8 Mart Pazar
13.30 Rizespor - Antalyaspor
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Kayserispor - Trabzonspor
20.00 Alanyaspor - Gençlerbirliği
