Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti

A Milli Takımımızın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip play-off karşılaşmaları öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre Süper Lig takviminde düzenlemeye gidildi.

Daha önce 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan Süper Lig'in 27. hafta müsabakaları, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerine alındı.

27. HAFTA MAÇLARI ÖNE ALINDI

TFF’nin açıklamasında, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına yönelik özel bir düzenleme de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselme başarısı gösteren takımların, Süper Lig’in 27. haftasında oynayacakları karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenebilecek.

Son olarak yapılan değişikliğin, A Millî Takım’ın play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanabilmesi ve oyuncuların fiziksel yüklerinin dengelenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

FEDERASYONUN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

İşte 27. hafta maçları...

Göztepe - Galatasaray

Beşiktaş - Kasımpaşa

Başakşehir - Antalyaspor

Eyüpspor - Trabzonspor

Kayserispor - Karagümrük

Fenerbahçe - Gaziantep

Konyaspor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Kocaelispor

Rizespor - Samsunspor