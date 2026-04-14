Süper Lig'de 29. haftanın görünümü

Yayınlama:
Süper Lig'de 29. haftanın görünümü
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kalırken Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi. Şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye indi.

Süper Lig'in 29. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 32 gol atıldı.

Lider Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u 4 golle geçti.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 68'e yükseltirken, Fenerbahçe 66 puana çıktı. Trabzonspor ise 64 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

29. HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2

Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 0

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4

Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Göztepe: 3 - Kasımpaşa: 3

Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 1

Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1

Eyüpspor: 1 - Samsunspor: 2

30. HAFTANIN PROGRAMI

17 Nisan Cuma

20.00 Fenerbahçe - Rizespor

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 Nisan Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17.00 Kocaelispor - Göztepe

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan Pazar

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17.00 Samsunspor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

