Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. haftanın fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 35. hafta sona erdi.

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı.

Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

35. haftanın sonuçları:

Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4

Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-1

Konyaspor-Rizespor: 2-1

Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Sivasspor-Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Göztepe-Hatayspor: 1-1

Kayserispor-Antalyaspor: 3-1

Samsunspor, haftayı bay geçti.

36. haftanın programı:

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor-Sivasspor

19.00 Bodrum FK-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş

19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Rizespor-Göztepe

19.00 Kasımpaşa-Başakşehir

Konyaspor, haftayı bay geçecek.

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Göktürk Sönmez
Editor