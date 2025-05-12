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Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. haftanın fikstürü Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.