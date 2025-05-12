Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 35. hafta sona erdi.
Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı.
Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
35. haftanın sonuçları:
Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4
Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-1
Konyaspor-Rizespor: 2-1
Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Sivasspor-Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1
Göztepe-Hatayspor: 1-1
Kayserispor-Antalyaspor: 3-1
Samsunspor, haftayı bay geçti.
36. haftanın programı:
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor-Sivasspor
19.00 Bodrum FK-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş
19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Rizespor-Göztepe
19.00 Kasımpaşa-Başakşehir
Konyaspor, haftayı bay geçecek.
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