AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, yarın ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Hatayspor, yarın saat 19.00'da karşılaşacak.

Ligde haftanın diğer müsabakaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

36. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

19.00 Rizespor - Göztepe

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir