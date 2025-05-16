Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, yarın ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Hatayspor, yarın saat 19.00'da karşılaşacak.
Ligde haftanın diğer müsabakaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
36. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 Rizespor - Göztepe
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
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