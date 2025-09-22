Süper Lig'de 6. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 7. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
6. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Göztepe-Beşiktaş: 3-0
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-0
Antalyaspor-Kayserispor: 1-1
Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1
Başakşehir-Alanyaspor: 1-1
Kocaelispor-Rizespor: 1-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1
Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2
Galatasaray-Konyaspor: 3-1
PUAN DURUMU
7. HAFTANIN PROGRAMI
26 Eylül Cuma:
20.00 Alanyaspor-Galatasaray
27 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Göztepe
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor
20.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor
28 Eylül Pazar:
17.00 Konyaspor-Başakşehir
17.00 Rizespor-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor
20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor