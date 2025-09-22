Süper Lig'de 6. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 7. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

6. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Göztepe-Beşiktaş: 3-0

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-0

Antalyaspor-Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1

Başakşehir-Alanyaspor: 1-1

Kocaelispor-Rizespor: 1-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1

Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2

Galatasaray-Konyaspor: 3-1

PUAN DURUMU

7. HAFTANIN PROGRAMI

26 Eylül Cuma:

20.00 Alanyaspor-Galatasaray

27 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Göztepe

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor

28 Eylül Pazar:

17.00 Konyaspor-Başakşehir

17.00 Rizespor-Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor

20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor