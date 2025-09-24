Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın VAR kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kocaelispor-Rizespor müsabakasının 45+6. dakikasında Anfernee Dijksteel'in sağ çaprazdan vuruşunda top savunmadan dönerken topun dışarı çıkması sonrası hakem Ümit Öztürk, 'potansiyel penaltı incelemesi' için VAR'dan uyarı aldı.

Öztürk, pozisyonun tekrarını izledikten sonra sahaya döndü ve elle oynama gerekçesiyle ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE

- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının 42. dakikasında orta sahadaki mücadele sonrası hakem Oğuzhan Çakır, 'potansiyel kırmızı kart' için incelemeye davet edildi.

VAR monitöründen pozisyonu izleyen Çakır, Kasımpaşalı Cafu'nun Milan Skriniar'a yaptığı kural dışı hareket dışı hareket nedeniyle Cafu'ya kırmızı kart gösterdi.