Süper Lig'de 7. haftanın görünümü

Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı.
Oynanan 9 maçta toplam 26 gol atıldı.
GALATASARAY'DAN 7'DE 7
Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar ilk 7 haftada puan kaybetmedi ve kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI
Fenerbahçe ise bir başka Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0'lık sonuçla ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ligde 2 maç sonra kazanırken, puanını 15'e yükseltti.
HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI
Haftanın en gollü maçı İstanbul'da Fatih Karagümrük-Trabzonspor arasında oynandı.
Bordo-mavililer 4-3'lük skorla hanesine 3 puan yazdırdı.
BEŞİKTAŞ, EVİNDE 3'TE 3 YAPTI
Beşiktaş ise erteleme maçında farklı mağlup ettiği Kayserispor maçı sonrası Kocaelispor karşısında da galibiyete uzandı.
Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle alırken, evinde 3'te 3 yaptı.
HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Alanyaspor - Galatasaray: 0-1
Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2
Eyüpspor - Göztepe: 0-0
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2
Konyaspor - Başakşehir: 2-1
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-1
Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1
PUAN DURUMU
8. HAFTA MAÇLARI
3 Ekim Cuma:
20.00 Antalyaspor-Rizespor
20.00 Trabzonspor-Kayserispor
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Eyüpspor
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe