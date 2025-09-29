Süper Lig'de 7. haftanın görünümü

Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Oynanan 9 maçta toplam 26 gol atıldı.

GALATASARAY'DAN 7'DE 7

Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar ilk 7 haftada puan kaybetmedi ve kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe ise bir başka Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0'lık sonuçla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ligde 2 maç sonra kazanırken, puanını 15'e yükseltti.

HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI

Haftanın en gollü maçı İstanbul'da Fatih Karagümrük-Trabzonspor arasında oynandı.

Bordo-mavililer 4-3'lük skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE 3'TE 3 YAPTI

Beşiktaş ise erteleme maçında farklı mağlup ettiği Kayserispor maçı sonrası Kocaelispor karşısında da galibiyete uzandı.

Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle alırken, evinde 3'te 3 yaptı.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2

Eyüpspor - Göztepe: 0-0

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2

Konyaspor - Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1

PUAN DURUMU

8. HAFTA MAÇLARI

3 Ekim Cuma:

20.00 Antalyaspor-Rizespor

20.00 Trabzonspor-Kayserispor

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor

17.00 Kocaelispor-Eyüpspor

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

20.00 Göztepe-Başakşehir

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe