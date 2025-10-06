Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maç ise Samsunspor-Fenerbahçe oldu.
Tarafların sahadan 0-0'lık skorla berabere ayrıldığı karşılaşmada Samsunspor'un iptal edilen golü kayıtlarda yer aldı.
SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ
- VAR: Halil hocam. Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil.
- VAR: Ama kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor.
- VAR: İnceleme öneriyorum.
- Halil Umut Meler: Geliyorum.
- VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.
- Halil Umut Meler: "Topa vurdur."
- VAR: Bak arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.
- Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta.
- Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu aksiyon alanına girip kaleciyi kısıtlıyor.
- Halil Umut Meler: "Ofsayt ile başlıyoruz. Doğru mudur?" - VAR: Doğrudur hocam.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)