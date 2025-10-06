Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 8. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maç ise Samsunspor-Fenerbahçe oldu.

Tarafların sahadan 0-0'lık skorla berabere ayrıldığı karşılaşmada Samsunspor'un iptal edilen golü kayıtlarda yer aldı.

SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

- VAR: Halil hocam. Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil.

- VAR: Ama kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor.

- VAR: İnceleme öneriyorum.

- Halil Umut Meler: Geliyorum.

- VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

- Halil Umut Meler: "Topa vurdur."

- VAR: Bak arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

- Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta.

- Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu aksiyon alanına girip kaleciyi kısıtlıyor.

- Halil Umut Meler: "Ofsayt ile başlıyoruz. Doğru mudur?" - VAR: Doğrudur hocam.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)