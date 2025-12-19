Ederson'dan Fenerbahçe itirafı: Kolay bir seçim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, katıldığı bir YouTube kanalında kariyeri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Brezilyalı kaleciye, Fenerbahçe'ye geliş sürecinin nasıl olduğu soruldu.

Ederson, sarı-lacivertlilerin projesiyle kendisini etkilediğini söyledi.

Sözlerine devam eden ünlü kaleci, daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Brezilyalı oyuncularla konuştuğunu belirtti.

"FENERBAHÇE PROJESİYLE BENİ ETKİLEDİ"

Karar vermesi için sürecin kolay işlediğini de aktaran Ederson konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok hızlı oldu çünkü başka takımlar da ilgileniyordu. Ve Fenerbahçe beni projesiyle oldukça etkiledi. Ve tabii ki tarihiyle. Fenerbahçe'de oynamış Brezilyalı futbolcularıyla... Bazılarıyla konuştum ve bu da süreci oldukça kolaylaştırdı.

"KARAR VERMESİ KOLAY BİR SÜREÇ OLDU"

Fenerbahçe'de eskiden oynadığım takım arkadaşlarım da vardı. Fred vardı, önceden tanıyordum... Talisca var mesela, hem Benfica'da hem Brezilya Milli Takımı'nda onunla oynadım. Nelson Semedo da var. Onunla da Benfica'da oynadım. Dolayısıyla benim için karar vermesi kolay bir süreç oldu."

SENELİK 11 MİLYON EURO ALIYOR

Öte yandan Ederson, Fenerbahçe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Brezilyalı kaleciyle ilgili yapılan KAP duyurusunda Ederson'a her yıl için 11 milyon euro ücret ödeneceği aktarılmıştı.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan bildiriminde "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon euro ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.