Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la yeniden anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 16. haftada oynanan Göztepe maçının ardından teknik direktör Burak Yılmaz'la yollarını ayırmıştı.

Burak Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, istifa edeceğini belirtmişti.

Yılmaz, "Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETTİ: ŞEHİRDEN AYRILDI

Burak Yılmaz'n açıklamalarının ardından Gaziantep FK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.

Ayrılık kararının ardından 3 gün sonra Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la yeniden anlaştı.

YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN Sports'ta yer alan habere göre yapılan görüşmelerin ardından Gaziantep ekibi, Burak Yılmaz'la anlaşma sağladı.

Burak Yılmaz ve ekibinin bugün şehre geleceği ifade edildi.

Diğer yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BAŞKAN YILMAZ: YENİDEN GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

Yılmaz, "Hoca kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde.. Üstüne son maç skorları eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak." dedi.

Başkan Yılmaz, olayların büyümesinin ise kendi yokluğundan kaynaklandığını belirterek, "Ben burada olsaydım iş buraya kadar gelmezdi. Aile içinde yaşanan bir durumdu, tatlıya bağlandı." dedi.

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK DÖNEMİ

Süper Lig 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti.

Gaziantep FK'daki ilk 3 maçını kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlarken sonraki 7 maçlık dönemde tek galibiyet alabildi.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'da 16 maçta sahaya çıkarken 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Süper Lig'de 16 hafta sonunda 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.

YENİDEN AÇIKLANDI

Son olarak Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz'la ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.