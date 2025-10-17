Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

- Süper Lig'de 9. hafta, milli maçlar sonrası oynanacak 4 maçla yarın başlıyor.
- Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
- Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Milli maçlar için liglere verilen aranın ardından heyecan, bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek.
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Haftanın öne çıkan maçında lider Galatasaray, yarın Başakşehir'e konuk olacak.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI
Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Süper Lig’de 9. haftanın programı şöyle...
Yarın
14.30 Konyaspor - Kocaelispor
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
17.00 Rizespor - Trabzonspor
20.00 Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
17.00 Alanyaspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa