Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli maçlar için liglere verilen aranın ardından heyecan, bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Haftanın öne çıkan maçında lider Galatasaray, yarın Başakşehir'e konuk olacak.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Süper Lig’de 9. haftanın programı şöyle...

Yarın

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

17.00 Rizespor - Trabzonspor

20.00 Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Alanyaspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa