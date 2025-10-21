Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan iki karşılaşmanın VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak yayınladı.

Kayserispor - Samsunspor müsabakasının 9. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası top dışarı çıktığında hakem Ümit Öztürk, VAR'dan 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı.

Pozisyonun tekrarını izledikten sonra sahaya dönen Öztürk, "Penaltı yok" dedi ve maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 19. dakikasında Dorgeles Nene, çalımlarla ceza sahasına girerken yerde kaldı.

Hakem Ali Şansalan, "Penaltı yok" diyerek korneri gösterdi.

VAR'ın 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi sonrası pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, "Gördüm. Oyuncu düşerken kontrolsüz şekilde ayağına net temas var. Çalımı attıktan sonra gördüm, Balkovec, 29 numara değil mi?" yorumunu yaptı.

VAR'ın, "Doğrudur" ifadesi sonrası Şansalan, sahaya dönerek Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec'e sarı kart çıkardı.