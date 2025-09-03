Süper Lig'de bonservis ve maaş rekorları kırıldı!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sattığı ve aldığı futbolcularla tarihi transferlere imza attı.

İlk olarak Galatasaray'da Victor Osimhen, 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle tüm dünyada gündem oldu.

Bu bedel, Türk futbolunun en yüksek bonservisi olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılılar, bu transferin yanı sıra Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'ya 30.7 milyon euro bonservis ödedi.

Bu transfer de en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euroya kadrosuna kattı.

3 FUTBOLCUYA 138.7 MİLYON EURO

Galatasaray listeleri alt üst eden Osimhen, Singo ve Uğurcan transferleriyle toplam 138.7 milyon euroluk bonservis ödeme yaptı.

Derrick Köhn'ü 4 milyon euroya Union Berlin'e gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcisi olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı göndermesi durumunda ise 50 milyon euroya yakın bir gelir elde edebilir.

Bu transfer, Osimhen ve Singo'nun ardından Süper Lig tarihinde bir futbolcuya en çok bonservis ödemeleri sırasında üçüncü sırada yer aldı.

Uğurcan Çakır dünya çapında tüm zamanların en çok bonservis ödenen 9. kaleci olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE'DE KEREM VE NENE ZİRVEDE

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi ses getirdi. Milli yıldıza 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro olmak üzere toplam 25 milyon euro bonservis ödemesi yapılacak.

Salzburg'dan gelen Dorgeles Nene'ye 18 milyon euro, kaleci Ederson'a 11 milyon euro olmak üzere ilk 3'te yer alan en pahalı transferlerine toplam 51,5 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

YUSUF, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ KASA DOLDU

Sarı-lacivertliler, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euro bedelle Al Hilal kulübüne gönderdi.

Oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN ORKUN'A 25 MİLYON EURO

Beşiktaş, Befica'dan Orkun Kökçü'yü 25 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonuyla transfer etti.

Siyah-beyazlılarda zirvede 8 milyon euro bonservis ödemesiyle Wilfred Ndidi, 6 milyon euro ile Taylan Bulut yer aldı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i ise 20.78 milyon euro bedel karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya gönderdi.

TRABZON'DA ONUACHU ZİRVEDE

Trabzonspor ise Paul Onuachu'ya 5.67 milyon euro, Christ Inao Oulai'ye 5.50 milyon euro, Felipe Augusto'ya 5 milyon euro verdi.

Bordo-mavililer kulüp tarihine geçen Uğurcan Çakır transferinden 33 milyon euro bonservis aldı.

Pedro Malheiro ise 6.13 milyon euro bonservisle gönderildi.

İşte Süper Lig'de en çok bonservis ödenen oyuncular...

1. Victor Osimhen: 75 milyon euro

2. Uğurcan Çakır: 33 milyon euro

3. Wilfried Singo: 30.7 milyon euro

4. Orkun Kökçü: 25 milyon euro

5. Kerem Aktürkoğlu: 22.5 milyon euro