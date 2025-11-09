Süper Lig'de gol krallığı yarışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla sürüyor...

Kıran kırana geçen zirve yarışında 11 haftayı geride bıraktık.

Galatasaray 29 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi 25'er puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

11 HAFTANIN ARDINDAN GOL KRALLIĞI YARIŞINA GÖZ ATALIM

Ligde çekişme kaldığı yerden devam ederken biz de şu ana kadar gol krallığında nasıl bir liste oluştu merak ettik.

Ve 12. haftanın içinde olduğumuz Süper Lig'de gol krallığı yarışına şöyle bir bakalım istedik.

İşte Süper Lig'in ilk 11 hafta itibarıyla gol krallığı yarışında son durum...

1- Paul Onuachu -8 gol

2- Eldor Shomurodov -8 gol

3- Umut Nayir -6

4- Youssef En-Nesyri -6

5- Mauro Icardi -6

6- Carlo Holse -5

7- Tammy Abraham -5

8- Rafa Silva -5