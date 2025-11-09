Abone ol: Google News

Süper Lig'de gol krallığı yarışı

Süper Lig'de geride bıraktığımız 11 haftada birbirinden güzel goller atıldı. Peki bu golleri atan isimlerin oluşturduğu listede 'krallık' yarışı nasıl gidiyor? İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 09:29
  • Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken Galatasaray 29 puanla lider.
  • Gol krallığında ise Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov 8'er golle başı çekiyor.
  • Umut Nayir, Youssef En-Nesyri ve Mauro Icardi 6 golle onları takip ediyor.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla sürüyor...

Kıran kırana geçen zirve yarışında 11 haftayı geride bıraktık.

Galatasaray 29 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi 25'er puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

11 HAFTANIN ARDINDAN GOL KRALLIĞI YARIŞINA GÖZ ATALIM

Ligde çekişme kaldığı yerden devam ederken biz de şu ana kadar gol krallığında nasıl bir liste oluştu merak ettik.

Ve 12. haftanın içinde olduğumuz Süper Lig'de gol krallığı yarışına şöyle bir bakalım istedik.

İşte Süper Lig'in ilk 11 hafta itibarıyla gol krallığı yarışında son durum...

1- Paul Onuachu -8 gol

2- Eldor Shomurodov -8 gol

3- Umut Nayir -6

4- Youssef En-Nesyri -6

5- Mauro Icardi -6

6- Carlo Holse -5

7- Tammy Abraham -5

8- Rafa Silva -5

