Süper Lig'de günün VAR'ları belli oldu

İHA
Süper Lig'in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak.
Bu mücadelelerin VAR'ları da belli oldu.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
VAR HAKEMLERİ
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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