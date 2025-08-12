Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti.

Göztepe, Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, Konyaspor da İstanbul'da Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

SONUÇLAR

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Rizespor-Göztepe: 0-3

Eyüpspor-Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ertelendi

PUAN DURUMU

2. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Alanyaspor-Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)