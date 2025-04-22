Süper Lig'de küme düşme hattında son durum

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Süper Lig'de 32. haftayı geride bırakırken zirve yarışı kadar küme düşme hattında da kıran kırana bir mücadele var.

Lider Galatasaray’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Bodrum FK, alt sıralardaki rakiplerinin puan kazanmasıyla birlikte yeniden düşme hattına geriledi.

Yeşil-beyazlılar, önceki hafta 34 puanla 14. sırada yer alırken, bu hafta 16. sıraya indi.

BODRUM YENİDEN TEHLİKEYE GİRDİ: RİZE'DEN ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Bir diğer kümede kalma mücadelesi veren takım Rizespor ise, evinde Eyüpspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Böylelikle Rizespor puanını 37'ye yükselterek 14. sıraya yerleşti.

Alanyaspor da sahasında Samsunspor’u 1-0 yenmeyi başardı.

ALANYASPOR NEFES ALDI

Hal böyle olunca Alanyaspor, küme düşme hattından çıkarak 15. sıraya yükseldi.

Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanından son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor da 37 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.

SİVASSPOR KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Sivasspor ise, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi ve 31 puanda kaldı.

Sivasspor bu mağlubiyetle 17. sıraya kadar geriledi.

Küme düşme hattını ilgilendiren en önemli maçlardan biriyse Hatayspor ve Konyaspor arasında yaşandı.

HATAYSPOR DİBE DEMİR ATTI

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatay ekibi, evinde Konyaspor'a yenilerek düşme hattının gediklisi haline geldi.

Konyaspor ise altın değerindeki 3 puanla 11. sıraya kadar çıktı.