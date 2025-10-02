Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en çok düşüş yaşayanlar...

Transfermarkt, 2025 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerinde kapsamlı bir güncelleme yaptı.

En çok değer kazanan listenin zirvesinde Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

29 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin piyasa değeri 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarak 5,5 milyon euroluk artışla Süper Lig’in en çok değer kazanan futbolcusu oldu.

SANE'DEN 7 MİLYON EUROLUK DEĞER KAYBI

En çok değer kaybeden isim ise yine Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sane oldu.

32 milyon eurodan 25 milyon euroya gerileyen Sane, 7 milyon euroluk kayıpla en çok değer kaybedenler listesinin başına oturdu.

ONANA, ORKUN VE ASENSIO...

Sane'yi değer kaybedenler listesinde 5 milyon euroluk kayıpla Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana izledi.

Onana'nın ardından ise 3'er milyon euroluk kayıplarla Orkun Kökçü ve Marco Asensio geldi.

İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden isimler...

1- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7)

2- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro(-5)

3- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3)

4- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro(-3)

5- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2)

6- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1)

7- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1)