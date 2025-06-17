Süper Lig'de sezonun golü Victor Osimhen'den

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan futbol sezonunda şampiyonluk ipini Galatasaray göğüsledi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste 3 toplamda da 25. kez mutlu sona ulaştı.

Böylelikle Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk ekip olmayı başardı.

OSIMHEN DAMGA VURDU

Galatasaray'ın bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri de Victor Osimhen oldu.

Napoli'den kiralanan yıldız isim, kaydettiği 26 golle Süper Lig'de sezonun gol kralı olmayı başardı.

SEZONUN GOLÜ SEÇİLDİ

Osimhen, bu başarılarının ardından bir unvanı daha elde etti.

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in attığı röveşata, sezonun en iyi golü oldu.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: