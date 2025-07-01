Süper Lig'de takımların 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunda en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

LİMİTLER ARTIRILABİLECEK

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle: