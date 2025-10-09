Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi.

Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 7'si de teknik adam değişikliğine gitti.

2025-2026 sezonunda ilk teknik adam değişikliğine giden takım, Gaziantep FK oldu.

İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla kaybedince İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

PERDEYİ GAZİANTEP FK AÇTI

Teknik direktör değişikliği kervanına İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir de katıldı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal'da, özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi.

Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a emanet etti.

Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u saf dışı bırakan Kanarya, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Böylece Fenerbahçe'deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son bulmuş oldu. Mourinho'nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.

Geçmişten bugüne teknik ekipler konusunda ortaya koyduğu istikrarla bilinen Başakşehir'de de bu gidişat bozuldu. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin play-off'unda Romanya ekibi Craiova'ya elenip, ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi. RAMS Başakşehir, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u da çalıştırmış olan Nuri Şahin ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon Arda Turan idaresinde Süper Lig'i 6. bitiren Eyüpspor, Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından A Milli Takım'da Vincenco Montella'nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'le anlaşmaya vardı. Ancak 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplanınca eflatun-sarılılar Şahin'e teşekkür etti.

SON DEĞİŞİKLİKLER

Milli arada teknik adam değişikliği yaşayan bir diğer takım ise Kayserispor'du. Kayseri ekibi, ligde 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine yalnızca 5 puan yazdırınca Markus Gisdol'un görevi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte fileleri yalnızca 5 kez sarsarken, tam 17 gol yedi.

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşanan son ekip Antalyaspor oldu. Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar 8 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Özellikle son 3 haftadaki 1-1'lik Kayserispor beraberliği, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisi ve Rizespor'a karşı 5-2 kaybedilen müsabaka ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetime istifasını sundu ve bu istifa da kabul edildi.