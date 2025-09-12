Abone ol: Google News

Süper Lig'in ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk devresinde oynanacak derbi tarihleri açıklandı... Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların günleri ve saatleri duyuruldu...

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 16:23
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı maç programını açıkladı.

Hal böyle olunca derbi tarihleri de belli oldu...

Buna göre ilk olarak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

İLK DERBİ 4 EKİM CUMARTESİ

Daha sonra ise Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ 1 ARALIK'TA 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Vakıf ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 - 20,00 olarak belirlenmiştir."

