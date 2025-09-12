Süper Lig'in ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı maç programını açıkladı.

Hal böyle olunca derbi tarihleri de belli oldu...

Buna göre ilk olarak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

İLK DERBİ 4 EKİM CUMARTESİ

Daha sonra ise Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ 1 ARALIK'TA

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: