Süper Lig'in ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı maç programını açıkladı.
Hal böyle olunca derbi tarihleri de belli oldu...
Buna göre ilk olarak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
İLK DERBİ 4 EKİM CUMARTESİ
Daha sonra ise Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ 1 ARALIK'TA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.
Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Vakıf ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 - 20,00 olarak belirlenmiştir."