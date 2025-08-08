Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü penaltıdan geldi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım sarı-kırmızılılar, VAR'la penaltı kazandı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
10. dakikada oland Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray, penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.
Ali Şansalan, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Hakem Şansalan, daha sonra Kevin Rodrigues'e sarı kart gösterdi.
SEZONUN İLK GOLÜ
Galatasaray'da penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti.
Milli futbolcu, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ligde sezonun ilk golünü attı.