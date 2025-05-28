Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya gönderildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

KONYASPORLU FUTBOLCU PFDK'LIK OLDU

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Oğulcan Ülgün'ün kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

1. Lig ekibi Bandırmaspor'un ise Boluspor ile oynanan play-off ikinci tur rövanş maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.