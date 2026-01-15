El Bilal Toure ayağının tozuyla fileleri sarstı

- El Bilal Toure, Ankara Keçiörengücü maçında Beşiktaş için 5. golünü attı.
- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
- Toure, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımına hızlıca katkı sağladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Kupada grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu.
AYAĞININ TOZUYLA ATTI
Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımı Mali için mücadele eden El Bilal Toure, takımının organizasyona veda etmesinin ardından İstanbul’a dönmüş ve takımla ilk çalışmasına 3 gün önce katılmıştı.
24 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla Ankara Keçiörengücü müsabakasında fileleri sarsmayı başardı.
Süper Lig’de 12 karşılaşmada 4 gol, 5 asisti bulunan Malili oyuncu, Türkiye Kupası’nı da boş geçmedi.