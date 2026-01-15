Abone ol: Google News

El Bilal Toure ayağının tozuyla fileleri sarstı

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu El Bilal Toure, Ankara Keçiörengücü maçında sahneye çıktı ve bu sezon 5. golünü attı.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 22:41
  • El Bilal Toure, Ankara Keçiörengücü maçında Beşiktaş için 5. golünü attı.
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
  • Toure, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımına hızlıca katkı sağladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kupada grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu.

AYAĞININ TOZUYLA ATTI

Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımı Mali için mücadele eden El Bilal Toure, takımının organizasyona veda etmesinin ardından İstanbul’a dönmüş ve takımla ilk çalışmasına 3 gün önce katılmıştı.

24 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla Ankara Keçiörengücü müsabakasında fileleri sarsmayı başardı.

Süper Lig’de 12 karşılaşmada 4 gol, 5 asisti bulunan Malili oyuncu, Türkiye Kupası’nı da boş geçmedi.

