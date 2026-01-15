Sergen Yalçın'dan transfer sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ OYNADIK"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz.

TRANSFER

Transfer hakkında konuşan Yalçın, şunları dedi:

Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı. Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum.

"2-3 OYUNCU GELECEK"

Sergen Yalçın ayrıca şu sözleri sarf etti: