Süper Lig'in 2 dev kulübü Nicolas Raskin'i istiyor

Süper Lig’de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, İskoçya’nın Glasgow Rangers takımının orta saha oyuncusu Nicolas Raskin için karşı karşıya geldi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre "Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers'a teklif yaptı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği söyleniyor. Raskin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor ama ikna edilebilir." ifadelerini kullandı.

RANGERS KADROSUNDA YER ALMAYACAK

STV’nin sıcak gelişme olarak verdiği haberde; Nicolas Raskin, teknik direktör Russell Martin ile yaptığı görüşmelerin ardından cumartesi günü Hearts karşısında Rangers kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun alınması için yönetime direkt olarak talepte bulundu. Takımın orta saha rotasyonuna büyük katkı sağlayacağını düşünen Sergen Yalçın, transferin bitirilmesi için resmen devreye girdi.

HEM BEŞİKTAŞ HEM FENERBAHÇE İSTİYOR

8 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ile ilgileniyor.

Raskin de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakarken, İstanbul’un 2 dev ekibi arasında seçim yapacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik adamı Tedesco, Belçika milli takımından tanıdığı oyuncusu için transferi önermiş ve yönetim son gün transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor.