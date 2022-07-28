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Süper Lig'in ilk 2 haftasında değişiklik
TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 21:48
- Güncelleme : 28.07.2022 - 21:56
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertlilerin Çek takımı Slovacko ile oynayacağı maçlar perşembe günü yapılacak.
Fikstür değişti
TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçlarına göre Süper Lig'in ilk 2 hafta programında değişiklikler yaptığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor ile oynayacağı maç, 8 Ağustos Pazartesi; 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.
İşte güncel fikstür: