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    Süper Lig'in ilk 2 haftasında değişiklik

    Süper Lig'in ilk 2 haftasında değişiklik

    TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 21:56
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    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Sarı-lacivertlilerin Çek takımı Slovacko ile oynayacağı maçlar perşembe günü yapılacak.

    Fikstür değişti

    TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçlarına göre Süper Lig'in ilk 2 hafta programında değişiklikler yaptığını açıkladı.

    Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor ile oynayacağı maç, 8 Ağustos Pazartesi; 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

    İşte güncel fikstür:

    Süper Lig in ilk 2 haftasında değişiklik #1

    Süper Lig in ilk 2 haftasında değişiklik #2


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