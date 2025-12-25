Süper Lig'in ilk devresinde en çok kart gören takımlar belli oldu Süper Lig'in ilk devresi biterken ilk 17 haftada en çok kart gören takımlar belli oldu. Ligde takımların gördüğü sarı kart ve kırmızı kartlar belli olurken, en çok kart gören 3 kırmızı ve 51 sarı kartla Gaziantep FK oldu. En az kart gören kulüp ise 36 sarı kartla Alanyaspor oldu.

Göster Hızlı Özet Süper Lig'in ilk devresinde en çok kart gören takım, 3 kırmızı ve 51 sarı kartla Gaziantep FK oldu.

Beşiktaş 3 kırmızı ve 41 sarı kartla ikinci sırada yer aldı.

Alanyaspor ise en az kart gören takım olarak 36 sarı kart gördü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'de ilk devre sona erdi... Ligimizin ilk yarısı biterken 17 haftada en çok kart gören ekipler belli oldu. Zirvedeki takım görenleri şaşırttı. Gaziantep FK, 3 kırmızı ve 51 sarı kartla ilk sırada yer aldı. ZİRVEDE GAZİANTEP FK VE BEŞİKTAŞ VAR Gaziantep FK'nın ardından ise Beşiktaş en çok kart gören 2. takım oldu. Siyah-beyazlılar, 3 kırmızı, 41 de sarı kart gördü. Beşiktaş'ı ise 1 kırmızı ve 43 sarı kartla Kayserispor takip etti. Dördüncü sırada 2 kırmızı ve 41 sarı kartla Kocaelispor kendine yer buldu. İLK 4 SONRASI KART LİSTESİ Geri kalan kart sıralaması ise şu şekilde... 5- Rizespor (1 kırmızı kart- 46 sarı kart) 6- Gençlerbirliği (5 kırmızı kart- 30 sarı kart) 7- Başakşehir (3 kırmızı kart- 36 sarı kart) 8- Kasımpaşa (2 kırmızı kart- 37 sarı kart) 9- Trabzonspor (3 kırmızı kart- 28 sarı kart) 10- Samsunspor (2 kırmızı kart- 36 sarı kart) 11- Fenerbahçe (1 kırmızı kart- 40 sarı kart) 12- Eyüpspor (41 sarı kart) 13- Fatih Karagümrük (2 kırmızı kart- 34 sarı kart) 14- Galatasaray (2 kırmızı kart- 31 sarı kart 15- Antalyaspor (2 kırmızı kart- 37 sarı kart) 16- Göztepe (4 kırmızı kart- 32 sarı kart) 17- Konyaspor (1 kırmızı kart- 36 sarı kart) 18- Alanyaspor (1 kırmızı kart- 46 sarı kart) Eshspor Haberleri Burak Yılmaz'dan transfer paylaşımı: Oyuncu arıyor...

Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı

Arda Güler'e benzerliğiyle dikkat çekti: Yapay zeka değilim