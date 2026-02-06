Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir'in alacağı maaş ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Demir macerası sona erdi.

Sarı-kırmızılılardan ayrılan Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği kulüp Rapid Wien'e geri döndü.

Yeşil-beyazlılar, oyuncuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

AVUSTURYA EKİBİNDEN 250 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Yusuf Demir, dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman Rapidliyim. Yeniden forma giyecek olmaktan mutluyum. Yeni teknik ekip, takım arkadaşlarım, taraftarlar ve özellikle kardeşim Furkan'la yeniden aynı kulüpte olmak benim için çok özel." dedi.

G.SARAY'DAN 1.2 MİLYON EURO ALIYORDU

Galatasaray'da senelik 1.2 milyon euro alan futbolcu, Wien'de sezon sonuna kadar 250 bin euro kazanacak.

ŞU ANA KADAR 8 MİLYON EUROLUK ÖDEME YAPILDI

Galatasaray, sezonun geri kalan kısmındaki alacakları haricinde bonservis bedeli ve maaş olarak Yusuf Demir için toplamda 8 milyon 725 bin euroluk ödeme yaptı.

Galatasaray forması altında 26 maçta görev alan Avusturyalı oyuncu, Galatasaray'a maç başına ortalama 335 bin 576 euroya mal oldu.

