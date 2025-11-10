Süper Lig'in namağlup tek takımı Fenerbahçe

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Asensio, Nene (2) ve Kerem'in golleriyle 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.

MAĞLUBİYET GÖRMEYEN TEK TAKIM

Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.

LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.