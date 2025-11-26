Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın “bahis” gerekçesiyle aldığı 45 günlük cezasını onadı

- Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadı.
- Bu kararla Eren Elmalı derbi maçında oynayamayacak.
- Cezalar bahis operasyonu kapsamındaki suçlamalar nedeniyle verilmişti.
TFF'den, Galatasaray'a kötü haber...
Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için yapılan Tahkim başvurusu sonuçlandı.
45 GÜNLÜK CEZA ONANDI
Tahkim Kurulu, Eren Elmalı için verilen 45 günlük hak mahrimiyeti cezasının onandığını açıkladı.
"OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR"
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.
BAHİS SORUŞTURMASI
TFF, bahis operasyonu kapsamında, 102 futbolcuya verdiği cezaları 13 Kasım'da açıklamıştı.
TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği duyurulmuştu.